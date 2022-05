Blaulicht : Großaufgebot findet vermissten 63-Jährigen bei Ammeldingen

Foto: Fritz-Peter Linden

Ammeldingen Ein vermisster Bewohner einer Pflegeeinrichtung in Ammeldingen bei Neuerburg hat in der Nacht zum Samstag für eine großangelegte Suchaktion gesorgt. Der Mann konnte in den frühen Morgenstunden stark unterkühlt gefunden werden.