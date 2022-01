Blaulicht : Vermisstensuche in Saarburg: Drei Kinder frierend mitten im Wald gefunden

Foto: dpa/Fabian Strauch

Saarburg Die Polizei hat am Dienstag in einer großen Suchaktion drei elf und zwölf Jahre alte vermisste Kinder in Saarburg aufgefunden - frierend und mitten im Wald.

Wie die Polizei mitteilte, wurde am Dienstag der Polizeiinspektion Saarburg gemeldet, dass drei Kinder das Schulgelände in Saarburg- Beurig gegen 11.30 Uhr mit unbekanntem Ziel verlassen hätten.

Schule und Eltern des 11-jährigen Mädchen und des 12 Jahre alten Jungen und Mädchens erstatteten zeitnah eine Vermisstenanzeige.

Wegen der tiefen Temperaturen und der dadurch bedingten Erfrierungsgefahr leitete die Polizei umgehend eine umfangreiche, mehrstündige Suche ein. Daran waren zunächst mehrere Streifen der Schutz- und Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Saarburg beteiligt, die in Beurig und im Stadtgebiet von Saarburg nach den drei Kindern suchten.

Nach Zeugenhinweisen fand die Polizei die Kinder schließlich in einem Waldgebiet in Saarburg, Richtung Greifvogelpark/Am Engelbach. Dort saßen die drei vermissten Kinder frierend mitten im Wald auf einer Bank, etwa hundert Meter entfernt von einer Schutzhütte.