Fahndung : Vermisstensuche: Wer hat Ingo Rubert aus Trierweiler gesehen?

Trier Wie die Polizei mitteilt, wird seit Dienstag, 19. Januar, etwa gegen 18 Uhr, der 63-jährige Ingo Rubert aus Trierweiler vermisst.

Ingo Rubert, der in einem Seniorenheim wohnt, wurde laut Polizei zu einer Untersuchung in ein Trierer Krankenhaus gefahren und kehrte nicht mehr in die Einrichtung zurück.