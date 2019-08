Blaulicht : Vermisster 47-Jähriger aus Manderscheid gefunden

Manderscheid Ein 47-jähriger Mann, der seit Samstag vermisst wurde, ist am Sonntagnachmittag gegen 16.15 Uhr gefunden worden. Der Mann ist nach Angaben der Polizei Wittlich wohlauf.

Zuvor hatte es am Samstag eine großangelegte Suchaktion gegeben. Letztmalig war der Mann laut Polizei am Samstag gegen 17.30 Uhr im Bereich der Manderscheider Burgen gesehen worden. Danach begann am Abend die Suche nach dem Vermissten.