Der Mann aus der Verbandsgemeinde Ruwer, der am Mittwoch als vermisst gemeldet wurde, ist wieder aufgetaucht. Polizeibeamte haben ihn am Donnerstag Vormittag wohlbehalten in Saarburg angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung.

FOTO: TV / Klaus Kimmling