Polizei : Vermisster Jugendlicher wiedergefunden

Foto: Polizei Bitburg

Reinsfeld Was für ein Schreck: Ein 14-jähriger Junge mit Handicap ist am Mittwoch nicht nach Hause gekommen. Am Abend findet ihn die Polizei nach intensiver Suche im Hochwald.

Gegen 14 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Hermeskeil am Mittwoch die Mitteilung, dass ein 14-Jähriger mit Handicap vermisst sei. Er war nach der Schule nicht an seiner Wohnstätte angekommen.