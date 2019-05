Nach Diebstahl : Verschwunden und aufgetaucht: Marienstatue von Trier-West schwer beschädigt

Trier Die in Trier-West verschwundene Marienstatue ist gefunden worden. In einem jämmerlichen Zustand.

Lange war sie nicht weg. Nachdem ein Mann aus Trier-West am vergangenen Samstag den Diebstahl einer Marienstatue aus Sandstein angezeigt hatte /der TV berichtete), wurde die stark beschädigte Skulptur am Sonntag, 19. Mai, im Trierweilerweg gefunden. Die Marienstatue aus Udelfanger Sandstein war laut Polizei zwischen dem 14. und 18. Mai von einem Privatgrundstück in der Trierer Granastraße in Trier-West entwendet worden.