Trier : Verspätete Haft: Polizei stellt Mann nach zwei Jahren

Trier Ein 33-Jähriger muss nun eine Strafe verbüßen, die er vor zwei Jahren auferlegt bekam. Die Bundespolizei Trier hat den Mann in der Nacht zum Mittwoch um 0.30 Uhr am Trierer Hauptbahnhof in Empfang genommen, er war mit dem Zug aus Luxemburg eingereist.

