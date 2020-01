Ist er Student?: Versteckte Kamera auf Studihaus-Toilette: 26-Jähriger stellt sich der Polizei

Trier Neuigkeiten im Fall einer versteckten Kamera auf einer Toilette im Trierer Studihaus: Ein 26-Jähriger hat sich bei der Polizei gemeldet und die Tat gestanden. Ob der Täter Student an der Universität ist, kann die Polizei auf volksfreund.de-Nachfrage noch nicht sagen.

Im Fall einer an der Universität Trier auf einer Toilette im Studihaus gefundenen Kamera (der TV berichtete mehrfach) hat sich ein 26-Jähriger bei der Polizei gestellt. Das teilte die Polizei mit. Am 6. Dezember war nach einer Feierlichkeit im Studihaus eine Kamera gefunden worden, die in einem Mülleimer auf einer Unisex-Toilette versteckt war. Die Toilette wurde vermehrt von Frauen genutzt – die Kamera war auf die Toilette gerichtet.