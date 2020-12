Blaulicht : Versuchter Betrug im Online-Geschäft: Weihnachtsgeschenke bestellt, Altpapier erhalten

Bernkastel-Kues Altpapier statt Weihnachtsgeschenke: Eine 39-jährige Online-Käuferin ist an der Mosel durch das Eingreifen von Polizei und Postbediensteten vor einem dreistelligen Verlust bewahrt worden.

Die Frau hatte sich am Freitag verzweifelt bei der Polizei in Bernkastel-Kues gemeldet. Wie diese mitteilt, hatte die Mutter über das Internet Waren als Weihnachtsgeschenk für ihre Kinder bestellt. Der Verkäufer gab ihr gegenüber an, dass er das Paket per Nachnahme verschicken würde, da dieses darüber dann besonders versichert wäre.