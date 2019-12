Blaulicht : Versuchter Betrug in Daun

Daun In mehreren Geschäften versuchten zwei unbekannte Täter Geld zu ergaunern – die Polizei sucht nach Hinweisen.

In einem Laden für Tierprodukte in der Lindenstraße in Daun kauften zwei bisher unbekannte Täter am Freitag, 27. Dezember, gegen 13.05 Uhr ein. Nach dem Kauf von Tierfutter baten sie den Verkäufer, ihnen Geld zu wechseln. Beim Wechseln fiel dem Verkäufer auf, dass einer der beiden Täter die Geldscheine faltete und so versuchte, den Verkäufer zu betrügen. Darauf angesprochen, flüchteten die Männer zu Fuß aus dem Laden.