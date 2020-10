Diebstahl : Versuchter Diebstahl aus Kapelle in Morbach-Hintzerath

Morbach/Hintzerath Bisher unbekannte Einbrecher haben in der Kapelle in Morbach-Hinzerath versucht, die Geldkassette aufzubrechen. Gestohlen haben sie nach ersten Erkenntnissen nichts.

Wie die Polizei mitteilt, versuchte ein bisher unbekannter Täter zwischen dem 21. Oktober, 18 Uhr und dem 28. Oktober, 11 Uhr, die Kasse in der Kapelle in Morbach-Hinzerath aufzubrechen. An der Geldkassette entstand Sachschaden im niedrigen zweistelligen Bereich, entwendet wurde augenscheinlich nichts. Die Kapelle befindet sich etwa 50 Meter nach dem Ortsausgang in Fahrtrichtung Bruchweiler auf der rechten Seite an eine Feldweg gelegen.