Kriminalität : Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Salmtal

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Salmtal

In Salmtal ist am Mittwoch ein Einbruchsversuch fehlgeschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Salmtal Die Polizei Wittlich sucht Zeugen eines gescheiterten Einbruchsversuchs am Mittwoch in Salmtal.

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch, 5. Mai, bei dem Versuch gescheitert, in ein Wohnhaus in Salmtal einzubrechen. Das teilt die Polizei Wittlich mit.

Die Täter hätten demnach mit Hilfe eines Hebelwerkzeugs zwischen 10 und 16 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Dorheck eindringen wollen. Dies sei ihnen jedoch nicht gelungen.

Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571/926-0 0der per E-Mail an piwittlich@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.