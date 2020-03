Seitentür beschädigt : Versuchter Einbruch in Bäckereifiliale in Daun – Polizei sucht Zeugen

Daun In einer Bäckereifiliale in der Wallstraße in Daun ist laut Polizei am frühen Samstagmorgen eingebrochen worden. Der oder die unbekannten Täter hätten mehrfach versucht, die Seitentür des Gebäudes aufzuhebeln.

Die Täter schafften es nicht, die Türe zu öffnen, sodass es bei einem Versuch blieb. Es entstand ein erheblicher Sachschaden an der Tür.