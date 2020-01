Zeugen gesucht : Versuchter Einbruch in Gerolstein

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Gerolstein Wie die Polizei mitteilt ist es zwischen dem 20. und 29. Dezember in Gerolstein in der Straße „Am Brückelchen“ zu einem versuchten Einbruch gekommen. Bisher unbekannte Täter versuchten in der Abwesenheit der Bewohner in das Gebäude zu gelangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken