Dank guter Sicherung: Es blieb beim Einbruchsversuch in die Grundschule Hillesheim.

Bisher unbekannte Täter haben am Mittwoch zwischen 10 und 19.30 Uhr versucht, in das Gebäude der Grundschule in Hillesheim einzudringen. Die Täter versuchten, das Fenster am Kiosk aufzuhebeln, was ihnen aufgrund der guten Sicherung des Anwesens nicht gelang.

Hinweise erbittet die Polizei in Daun unter Telefon 06592/96260.