Polizei : Einbruchsversuch in Mehren

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Mehren (red) Ein Unbekannter hat laut Polizei zwischen dem 13. August, 17.30 Uhr, und 14. August, 17.30 Uhr, versucht, in ein Haus in der Dauner Straße in Mehren einzubrechen. Der Täter habe versucht, die Haupteingangstür aufzuhebeln, was wegen einer guten Sicherung nicht gelang.

