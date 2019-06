Kriminalität : Einbrecher scheitern an Haustür

Nimsreuland Sie schafften es nicht durch die Tür: Unbekannte Einbrecher sind am Wochenende im Nimstal mit ihrem Vorhaben gescheitert. Die Polizei bittet um Zeugenhilfe.

Die Polizei Prüm meldet einen versuchten Einbruch in Nimsreuland: In der Nacht von Freitag, 30. Mai, auf Samstag, 1. Juni, wollten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Heisdorfer Straße eindringen. Sie scheiterten jedoch an der Haustür und machten sich wieder davon.