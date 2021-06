Versuchter Einbruch in Realschule in Manderscheid

Die Täter drangen über den Keller ein.

Unbekannte drangen zwischen Mittwoch, 26. Mai, und Montag, 31. Mai, in Kellerräume der Realschule Plus in Manderscheid ein. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ersten Feststellungen nach wurde jedoch nichts gestohlen.