Täter scheitern zum Glück Versuchter Einbruch in Wohnhaus in Steineberg

Bisher unbekannte Täter haben zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 1 Uhr, versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße „Zur Ley“ in Steineberg einzubrechen. Sie wollten die Einganstür aufbrechen, um ins Innere zu gelangen, was ihnen aber aufgrund der guten Sicherung nicht gelang. Letztlich ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich.