Bettingen Zwei Männer sind nach einem Einbruchsversuch unerkannt in Bettingen geflüchtet.

Keinen Erfolg hatten zwei Unbekannte, als sie am frühen Sonntagmorgen, 25. Juli, versuchten, in der Maximinstraße in Bettingen durch ein Fenster in eine Gaststätte einzudringen. Als die Alarmanlage auslöste, flüchteten sie.