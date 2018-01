später lesen Polizei Versuchter Einbruch: Polizei sucht Zeugen FOTO: Klaus Kimmling / TV FOTO: Klaus Kimmling / TV Teilen

Bisher unbekannte Täter haben am Montagnachmittag versucht, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Fußgängerzone in Traben-Trarbach einzubrechen. Das teilt die Polizeiinspektion Zell mit. red