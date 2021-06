Polizei : Versuchter Einbruch in Trierweiler

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trierweiler Bisher Unbekannte haben am Sonntag, 20. Juni, versucht, in ein Haus in Trierweiler einzubrechen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei versuchten der oder die Täter in der Zeit zwischen 12.30 und 19.45 Uhr in das Einfamilienhaus im Wingertsberg einzubrechen, was jedoch misslang.