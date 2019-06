Polizei : Versuchter Einbruch: Zeugen gesucht

Foto: TV/Frank Göbel

Wittlich Versuchter Einbruch in Wittlich: Vermutlich mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, gegen 2 Uhr versucht, in ein Einkaufszentrum in der Justus-von-Liebig-Straße in Wittlich einzubrechen.

Die Polizei hat das Gebäude umstellt und durchsucht und fragt: Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatortbereich geben?