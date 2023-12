Nachts in Trier Versuchter Raub in der Brückenstraße: Polizei sucht Zeugen

Ein 23-jähriger Mann ist in der Nacht zu Sonntag, 3. Dezember, in der Trierer Innenstadt von einer Gruppe attackiert worden. Gegen 1:50 Uhr wurde der Mann den Angaben der Polizei zufolge nahe der Bushaltestelle in der Brückenstraße aus einer Gruppe von vier bis fünf Personen heraus angegriffen. Anschließend forderten die Täter Geld.