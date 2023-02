Mit Stein geschlagen : Versuchter Totschlag in Trierer Innenstadt – Wie es dem 20-Jährigen nach der brutalen Attacke geht

In der Brotstraße in Trier ist am Mittwoch kurz nach Mitternacht ein 20-Jähriger von einem Radfahrer brutal niedergeschlagen worden. Zeugen werden dringend gesucht. Foto: DSA Gesellschaft für Architektur mbH

Exklusiv Trier In der Nacht auf Mittwoch hat ein Fahrradfahrer einen Fußgänger in der Trierer Fußgängerzone mit einem Stein auf den Hinterkopf geschlagen – nun ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen versuchten Totschlags. Was inzwischen zu der Tat bekannt ist.

Ein Fahrradfahrer schlägt in der Nacht zu Mittwoch einen arglosen Passanten von hinten mit einem Stein nieder und verletzt ihn dabei schwer. An eine ähnliche Tat kann sich auch bei der Polizei Trier niemand erinnern. „Wir suchen dringend nach Zeugen“, macht Uwe Konz, Sprecher des Polizeipräsidiums, am Donnerstag klar. Noch habe sich niemand gemeldet, auch jene nicht, die am Mittwoch um 0.10 Uhr die Rettungsdienste alarmiert hatten.

Wie es dem 20-Jährigen geht nach Attacke in Trier geht

Wie sich die Tat genau abgespielt hat, ist damit weiter unklar. Denn auch das 20-jährige Opfer kann sich offensichtlich nicht erinnern. „Er weiß nur noch, dass er auf dem Heimweg von seiner Freundin in der Brotstraße in Richtung Neustraße unterwegs war und sich Kopfhörer aufgesetzt hatte“, berichtet sein Bruder im Gespräch mit unserer Redaktion. Mehrere Knochenbrüche am Kopf habe der 20-Jährige erlitten, auch einen Augenhöhlenbruch. „Wenn es keine Komplikationen gibt, wird er heute von der Intensivstation verlegt. Er wird aber noch längere Zeit im Krankenhaus bleiben müssen“, berichtet der junge Mann am Donnerstag. Vor allem das komplett zugeschwollene Auge müsse noch untersucht werden.

Nachdem die beiden Brüder miteinander gesprochen haben, scheint inzwischen zumindest klar, was vor und nach der Tat passiert ist. Demnach waren die Eltern des jungen Manns nicht beunruhigt, als dieser nicht mit dem Bus gegen 0.30 Uhr zu Hause angekommen sei. „Wir sind davon ausgegangen, dass er bei seiner Freundin übernachtet.“ Als er sich am Morgen aber noch immer nicht gemeldet hat und auch per Handy nicht zu erreichen war, wuchs die Unruhe.

„Was dann am Mittwoch passierte, war für uns alle wie in einem surrealen Film“, beschreibt der große Bruder des Opfers die Erlebnisse. Polizei, Klinik, Vernehmung. „Es ist furchtbar, dass es bislang so wenige Anhaltspunkte gibt. Mein Bruder hat überhaupt keine Erinnerungen an die Tat. Er wusste am nächsten Tag auch nicht, in welcher Klinik er liegt, ist aber zum Glück ansprechbar und geistig fit.“

Der Stein als Tatwaffe sei von der Polizei sichergestellt worden. Die Staatsanwaltschaft Trier stuft die Tat wegen der Schwere der Verletzungen als versuchtes Tötungsdelikt ein. Der Täter habe den Tod des Opfers billigend in Kauf genommen.

Zeugen werden dringend gesucht