Das laut Polizei am Dienstag in Wellen bei Konz in die Mosel gerollte Auto konnte bisher noch nicht gefunden und geborgen werden. Inzwischen wurden Details zur Suche mit Sonarboot und Tauchern bekannt. Von Wilfried Hoffmann

Wie die Polizei mitteilte, hatte die Fahrerin des Wagens der Marke Ssangyong am Dienstag gegen 11.15 Uhr ihr Auto in einer abschüssigen Einfahrt in der Moselstraße in Wellen abgestellt. Dabei habe sie vermutlich aus Unachtsamkeit die Handbremse gelöst. Der Ssangyong rollte über die B 419 an einem Polder vorbei über die Wiese in die Mosel.

Ehe das Fahrzeug die Uferböschung hinabrollte, konnte die Fahrerin ihren Wagen noch verlassen. Das Auto versank im Bereich der Staustufe Wellen.

FOTO: Wilfried Hoffmann

FOTO: Wilfried Hoffmann

Ein Zeuge des Vorgangs wurde beim Versuch, das Auto zu stoppen, leicht verletzt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch unklar.

Unmittelbar nach dem Absetzten des Notrufes schaltete der Kraftwerksbetreiber zwei von drei Turbinen der Staustufe Wellen ab. Erste Kräfte der Feuerwehr Konz rückten mit einem Ölabscheider-Geräteanhänger unterstützend zur Einsatzstelle aus. Einsatzkräfte des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA, Außenstelle Wincheringen), der Wasserschutzpolizei sowie die Taucherstaffel der Berufsfeuerwehr Trier trafen ein. Mit einem Sonarboot der WSA wurde in den eingegrenzten Bereich versucht, das Fahrzeug zu orten. Ein Kranschiff der WSA nahm zunächst zwei Taucher mit an Bord. Über Sprechfunk hielten die Taucher Kontakt und suchten in der Nähe der Schleuse nach dem Fahrzeug. Dies blieb ohne Erfolg.

FOTO: Wilfried Hoffmann

FOTO: Wilfried Hoffmann

Zuletzt suchten die Einsatzkräfte mit drei sogenannten Wölfen (Anker an Seilen) über die gesamte Breite des Kranschiffes Bison den Untergrund bei etwa sieben Metern Wassertiefe ab. Obwohl die Anker an der einen oder anderen Stelle auf Widerstand stießen, konnte das Fahrzeug bis in die Abendstunden nicht gefunden werden.

Gegen 19.30 Uhr wurde die Suche vorerst abgebrochen. Sie wird am Donnerstag fortgesetzt, da das Auto bisher noch nicht lokalisiert werden konnte. Dabei sollen eventuell eine Tauchergruppe des WSA und ein Sonarboot zum Einsatz kommen.

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Konz, die Taucherstaffel der Berufsfeuerwehr Trier, Wasserschutzpolizei, Mitarbeiter des WSA und die Polizeiinspektion Saarburg.