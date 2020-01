Unfall : Radfahrerin am Verteilerkreis in Trier schwer verletzt

Radfahrerin am Verteilerkreis in Trier schwer verletzt

Trier Der Unfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin hat am Montagmorgen für Verkehrsbehinderungen rund um den Verteilerkreis in Trier gesorgt.

Eine Radfahrerin ist am Montagmorgen gegen 7 Uhr am Verteilerkreis Nord in Trier bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.