Blaulicht : Verunglückter Traktor in Ürziger Weinberg: Helikopter gelingt die Bergung

Verunglückter Traktor in Ürziger Weinberg: Helikopter gelingt die Bergung

Ürzig Im Dezember war ein Traktor in den Ürziger Steillagen verunglückt. Nun gelang einem Spezialhubschrauber die Bergung.

Ein Helikopter hat am Montag einen Traktor in den Steillagen des Ürziger Würzgarten geborgen. Das Fahrzeug war am vergangenen 28. Dezember dort verunglückt. Wegen der Steillage und des unwegsamen Geländes musste das Wrack des Traktors mittels Hubschrauber geborgen werden.