Polizei : Unfallflucht: Zeugen gesucht

Foto: dpa/Friso Gentsch

Daun (red) Ein Autofahrer hatte am Montag zwischen 8 und 11 Uhr seinen PKW auf einer Parkfläche vor einem Geschäft in der Lindenstraße abgestellt. Als er zurück zu seinem Wagen kam, bemerkte er einen Unfallschaden an der vorderen rechten Fahrzeugfront.

