Fahrerflucht : Hausecke und Straßenlaterne bei Unfall in Wittlich beschädigt

Wittlich Die Polizei sucht den Verursacher des Unfalls.

Der Verursachers eines Unfall in Wittlich ist geflüchtet. Am Dienstag, 10, März, vermutlich zwischen 9 und 16 Uhr, hat nach Mitteilung der Polizei an der Ecke Gerberstraße/Zur Schweiz ein vermutlich von der Gerberstraße in die Straße Zur Schweiz (rückwärts) einfahrendes Fahrzeug eine Straßenlaterne und eine Hausecke beschädigt.