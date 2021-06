Sachbeschädigung : Außenspiegel beschädigt und geflüchtet

Foto: Polizei Bitburg

Bitburg Wie die Polizei jetzt mitteilte, ist am Montag, 21. Juni, kurz nach 8 Uhr, in der Hans-Holbein-Straße in Bitburg der linke Außenspiegel eines dort geparkten Autos durch einen anderen Wagen beschädigt worden.

Verursachendes Fahrzeug soll ein schwarzer Mercedes mit Bitburger Kennzeichen gewesen sein. Dessen Fahrer entfernte sich daraufhin, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.