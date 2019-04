später lesen Kriminalität Großer Schaden in der Schule FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



In der Realschule Plus in Gerolstein haben Einbrecher einen großen Schaden angerichtet. Laut Polizei hatte ein Zeuge am Dienstag in den frühen Abendstunden festgestellt, dass die Zugangstür zur Realschule Plus offenstand.