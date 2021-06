Infrastruktur : Die Halle und der symbolische Euro

Die nach einem Dacheinsturz generalsanierte Turnhalle an der Grundschule Waldstraße in Gerolstein soll komlett ins Eigentum der Verbandsgemeinde Gerolstein übergehen. Der Kreis tritt seinen 20-prozentigen Anteil für einen symbolichen Euro ab - hat sich aber auch nicht an den Sanierungskosten beteiligt. Foto: TV/Mario Hübner