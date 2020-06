Blaulicht : Viel Arbeit für die Polizei in der Vulkaneifel

Gerolstein/Kötterichen/Walsdorf/Dockweiler (red) An diesem Wochenende gab es für die Polizei Daun eine Menge zu tun: In Walsdorf, In der Käf, verursachen unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 24. Juni, und Freitag, 26. Juni, 9 Uhr, zwei willkürliche Kratzer in den Heckklappen zweier, geparkter Autos.

Das taten sie vermutlich mit einem spitzen Gegenstand. In Gerolstein, Am Sportfeld, wurde ein schwarz-orangenes Mountainbike der Marke Rockhopper, Sport 29, gestohlen. Die unbekannten Täter schlug zwischen Donnerstag, 25. Juni, um 18.30 Uhr, und Samtag, 26. Juni, ebenfalls um 18.30 Uhr zu. Bei Kötterichen auf der Kreisstraße 94, stürzte am Samstag, 26. Juni, um 18.05 Uhr ein 41-jähriger Motorradfarer. Der Mann aus Verbandsgemeinde Kelberg war aus Richtung Uersfeld kommend nach Kötterichen unterwegs und geriet vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine Straftat, die erst kürzlich der Polizei gemeldet wurde, ereignete sich bereits in der Nacht vom 5. und 6. Juni. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß in Dockweiler, Dauner Straße, in Höhe der Feuerwehr, vermutlich beim Abbiegen oder Rangieren, gegen eine Straßenlaterne. Aufgrund des Schadens an der Laterne muss es sich beim Verursacher um einen LKW oder Bus gehandelt haben. Ein Anwohner hörte gegen 4 Uhr Geräusche. Der Verursacher floh vom Unfallort.