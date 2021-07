Viele Arbeit für die Polizei bei Regen : Viele Unfälle bei Schauerwetter in der Vulkaneifel

Viele Unfälle bei Schauerwetter in der Vulkaneifel

Daun/Gerolstein Zu sechs Unfällen sind die Beamten der Polizeiinspektion Daun und Gerolstein am Dienstagvormittag gerufen worden. Während des heftigen Regens war es in Wiesbaum, Walsdorf, Gerolstein und Daun teilweise zu erheblichen Sachschäden gekommen.

An der Hand verletzt wurde eine ältere Dame, die in Darscheid eine Straße überquerte. Im dichten Schauertreiben stieß sie mit einem kreuzenden Auto zusammen. Vermutlich waren die Sichtverhältnisse für beide Verkehrsteilnehmer erheblich eingeschränkt. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.