Blaulicht : Vier Autos stoßen auf der L141 zusammen

Sehlem Weil ein Autofahrer auf der L142 bei Sehlem (Kreis Bernkastel-Wittlich) nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte, sind am Freitagnachmittag vier Fahrzeuge durch aufeinanderfolgende Zusammenstöße beschädigt worden. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt.

Sehlem (red) von Salmtal kommendes Fahrzeug wollte nach Angaben der Polizei in Höhe der "Sehlemer Wurstbude" von der L 141 nach links in Richtung Sehlem abbiegen, musste allerdings wegen Gegenverkehrs anhalten. Die zwei unmittelbar nachfolgenden Fahrzeuge konnten rechtzeitig anhalten. Dem Fahrer des dritten nachfolgenden Fahrzeuges gelang dies allerdings nicht mehr, weshalb er sein Fahrzeug nach links lenkte, um einen Zusammenstoß mit den haltenden Fahrzeugen zu verhindern, so die Polizei.