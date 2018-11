später lesen POLIZEI Vier Männer überfallen Frau in Neumagen-Dhron FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

(cb) Vier Männer haben am Donnerstagabend eine Frau in Neumagen-Dhron überfallen. Nun sucht die Polizei nach den Tätern. Zwischen 19 und 19.30 Uhr griffen die Männer die 33-Jährige auf einem Fußweg zwischen der Moselstraße und der Römerstraße an und versuchten, ihre Geldbörse zu stehlen, was jedoch misslang.