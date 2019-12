Freudenburg Vier Graupapageien sind in der Nacht zum Samstag in Freudenburg gestohlen worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe speziell auf diese Spezies aus waren. Wie die Beamten volksfreund.de auf Nachfrage mitteilten, könnten die Diebe darauf aus sein, die Tiere zu verkaufen.

Kurioser Diebstahl in Freudenburg: Wie die Polizei Saarburg am Samstagmittag mitteilt, wurden in dem Ort in der VG Saarburg-Kell vier seltene, unter Artenschutz stehende Papageien gestohlen. Die Vögel wurden aus einem für die Haltung von Vögeln umgebauten Gartenhaus entwendet.