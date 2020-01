Auto fängt Feuer : Vier Personen bei schwerem Unfall in der Eifel verletzt

Oberweis/Sinspelt Weil zwei Fahrzeuge an einer Kreuzung auf der B50 zusammengestoßen sind, wurden vier Personen bei einem Unfall bei Oberweis und Sinspelt am Montagabend verletzt. Die Polizei sucht einen Zeugen, der direkt hinter den Unfallfahrzeugen unterwegs war.

Schwerer Unfall in der Eifel: Am Montagabend, 20. Jannuar, kam es auf der B50 zwischen Oberweis und Sinspelt gegen 17:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem vier Personen verletzt wurden. Das teilt die Polizei mit.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen fuhr ein 22-jähriger Mann aus der VG Bitburger-Land auf der B50 aus Sinspelt in Richtung Oberweis. Ein 63-jähriger Mann aus dem Großherzogtum Luxemburg war auf den gleichen Streckenabschnitt in entgegengesetzter Richtung unterwegs und wollte an einer Kreuzung bei Niehl, nach links in Richtung Mettendorf abbiegen. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen, einer der beiden PKW fing Feuer.