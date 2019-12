Blaulicht : Trier: Vier Verletzte bei Auffahrunfall in der Ruwerer Straße

Foto: Wilfried Hoffmann

Trier Bei einem Auffahrunfall in der Ruwerer Straße in Trier sind am Freitag vier Personen verletzt worden. Die Straße wurde gesperrt, der Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Bei einem Auffahrunfall in der Ruwerer Straße in Trier sind am Freitag gegen Mittag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen, vier Personen wurden verletzt. In einem der beiden Fahrzeuge – das aus dem Raum Frankfurt stammt – saßen vier Personen, in dem zweiten eine Person. Drei Menschen trugen leichte Verletzungen davon, einer wurde mittelschwer verletzt.