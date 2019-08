Zu schwer und unzureichend gesichert : Völlig überladen - Polizei stoppt LKW bei Zeltingen-Rachtig

Zeltingen-Rachtig Zum Glück informiert ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Polizei: Denn der LKW war laut Polizei völlig überladen auf der L47 nahe Zeltingen-Rachtig unterwegs.

(red) Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hat der Polizei am Samstag, 3. August, gegen 18 Uhr einen überladenen und nicht ausreichend gesicherten LKW bei Zeltingen-Rachtig gemeldet.

Das Fahrzeug habe mit seiner überschweren Last auf der L 47 in Nähe der Schleuse gestanden. Der Fahrer sei gerade dabei, die "Ladung" nachzusichern, habe der Mann den Beamten mitgeteilt, so die Polizei.