Durch starke Regenfälle sind im Landkreis Trier-Saarburg am Montag einige Straßen überschwemmt worden, mehrere Keller liefen voll. Die Feuerwehr rückte zu einigen Einsätzen aus, so etwa in Aach, Saarburg und Palzem. Von Florian Blaes

In Palzem-Wehr liefen wegen starker Regenfälle gegen 16 Uhr mehrere Häuser mehrere Keller voll. Die Feuerwehren Palzem, Wehr und Wincheringen wurden alarmiert, sie sorgten dafür, dass das Wasser abgepumpt wurde.

Etwa zeitgleich kam es in der Verbandsgemeinde Trier-Land zu Überflutungen. Auf der Trierer Straße in Aach trat der Aacherbach über die Ufer und überflutete die komplette Fahrbahn und mehrere Grundstücke. Während der Aufräumarbeiten musste die Ortsdurchfahrt auch für den Verkehr voll gesperrt werden. Die Feuerwehr war eine Zeit lang damit beschäftigt, Geröll und Schlammmassen von der Hauptstraße zu befreien. Im weiteren Verlauf beruhigte sich das Wetter und der Bach sank wieder ab. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Aach und Newel.

In Konz und Saarburg kam es ebenfalls zu Wassereinbrüchen in Gebäuden. Auch dort wurden ebenfalls die Feuerwehren tätig.



Gegen 18 Uhr wurde die Feuerwehr in Saarburg in die Straße "Kunoweiher" alarmiert. Besorgte Anwohner hatten den Notruf abgesetzt, da der Lohbach eine gefährliche Marke erreicht hatte. Bereits im Juni waren viele von ihnen bei dem schweren Unwetter erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Und auch am Montag war der Wasserstand des Lohbachs, der derzeit renaturiert wird, wieder erhöht.

An einem großen Rohbau wird das Wasser derzeit über ein kleines Rohr abgeleitet. Dort liefen die braunen Wassermassen bereits in das Untergeschoss des Neubaus. Die Anwohner kontrollierten am Abend sicherheitshalber regelmäßig den Wasserstand am Bach. Im Einsatz waren die Feuerwehren Saarburg und Beurig.

Zeitgleich musste die Feuerwehr Wincheringen auf der Landstraße zwischen Söst und Wincheringen Geröll und Schlamm beseitigen.

Auch in den kommenden Tagen soll es teilweise zu lang anhaltendem Dauerregen kommen.