Vier teils Schwerverletzte Vollsperrung der A1 bei Manderscheid: Falschfahrer rast in mehrere Autos (Fotos)

Wie die Polizei mitteilt, wurde am Donnerstagnachmittag ein Falschfahrer auf der A1 bei Manderscheid in Richtung Trier gemeldet. Durch den Falschfahrer wurden drei andere Autos in schwere Unfälle verwickelt. Nach aktuellen Informationen wurden vier Personen teils schwer verletzt. Eine Person wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste aus dem Fahrzeug geborgen werden.