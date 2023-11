Kontrolle verloren Vollsperrung der B51 bei Trier – Transporter rast Böschung hinab (Fotos)

Der Fahrer war auf der B51 stadtauswärts in Richtung Bitburg unterwegs, als er aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle verlor und in einer Kurve geradeaus eine Böschung hinunterraste. Der Fahrer wurde verletzt aus dem Fahrzeug geborgen. Die B51 ist momentan in beiden Richtungen gesperrt. Im Einsatz sind die Feuerwehr und Polizei Trier, sowie der Rettungsdienst.