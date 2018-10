Tödlicher Unfall: Mann in Wittlich von Auto erfasst

Ein 74-jähriger Passant ist am Freitagabend in Wittlich nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. red

Der Mann hatte nach Angaben der Polizei gegen 18:45 Uhr die Schlossstraße in Höhe des Parkplatzes der dort ansässigen Gewerbebetriebe überqueren wollen. Dabei habe ihn ein stadteinwärts fahrendes Auto erfasst, der Passant sei noch am Unfallort an seinen Verletzungen gestorben.

Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft in Trier die Erstellung eines Gutachtens angeordnet. Wegen der Bergungsarbeiten war die Schlossstraße zwischen Polizei und Hela-Kreisel für etwa drei Stunden gesperrt. Im Einsatz waren ein Rettungswagen, der Notarzt, die Feuerwehr Wittlich mit 10 Einsatzkräften und die Polizei Wittlich.