Blaulicht : Von der Sonne geblendet: Autofahrer fährt Mann im Rollstuhl an

Steiningen Ein Autofahrer hat einen Mann im Rollstuhl am Montagnachmittag auf der K16 bei Steiningen angefahren. Beide haben schnell reagiert und Schlimmeres verhindert.

Ein Autofahrer hat am Montag einen Rollstuhlfahrer angefahren. Gegen 17.30 Uhr fuhr der Autofahrer auf der K 16 zwischen Meiserich und Steiningen. Wegen der tief stehenden Sonne, übersah er den Rollstuhlfahrer und fuhr den Rollstuhlfahrer an, der am linken Rand fuhr. Weil beide schnell reagierten und versuchten auszuweichen, erlitt der Rollstuhlfahrer lediglich leichte Verletzungen. Er wurde aber trotzdem vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.