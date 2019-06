Polizei : Es blitzt in der Region: Polizei geht gegen Raser vor

Die Polizei kündigt Radarkontrollen für die gesamte Region ab Pfingsten an. Foto: TV/Friedemann Vetter

Trier Die Polizei kündigt ab Pfingsten mehrere Radarkontrollen in der Region an, um Rasern Einhalt zu gebieten. Die Einhaltung des Tempolimits wird kontrolliert: am Montag, 10. Juni, auf der A 1 bei Altrich; am Dienstag, 11. Juni, auf der B 51 bei Trier und auf der K 134 bei Konz; am Mittwoch, 12. Juni, auf der B 327 (Hunsrückhöhenstraße) bei Immert, auf der L 169 bei Fohren-Linden und auf der B 41 bei Oberbrombach; am Donnerstag, 13. Juni, auf der B 49 bei Alf, auf der L 26/K 58 bei Berndorf in der Vulkaneifel und auf der A 602 bei Trier; sowie am Freitag, 14. Juni, auf der A 64 bei Langsur und in der Hochwaldstraße in Birkenfeld.

