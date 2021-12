Blaulicht : Von einer Brücke: Jugendliche werfen Stein auf Auto

Wittlich Zum Glück wurde keiner verletzt: Zwei Jugendliche haben von einer Brücke in Wittlich einen Stein auf ein vorbeifahrendes Auto geworfen. Was die Polizei zum Vorfall mitteilt.

Zwei jugendliche Steinewerfer haben nach Angaben der Polizei in Wittlich am ersten Weihnachtstag mindestens einen Stein auf ein Auto geworfen - von der Fußgängerbrücke am Schwimmbad. Ein Stein traf die Frontscheibe des Autos und beschädigte diese erheblich, wie die Polizei mitteilt. Verletzt wurde niemand.