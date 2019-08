Polizei : Von Kuh eingequetscht: 44-Jähriger verletzt

Wincheringen (red) Beim Verladen von Kühen hat es in einer VCiehhandlung in Wincheringen am Donnerstag gegen 16 Uhr einem Arbeitsunfall gegeben. Dabei wurde nach Mitteilung der Polizei ein 44 Jahre alter Mitarbeiter von einer Kuh verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung ins Brüderkrankenhaus nach Trier gebracht werden.

